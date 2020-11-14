١٤‏/١١‏/٢٠٢٠ ٣:٠٣ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84109884
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قائد الثورة الإسلامية يعزي بوفاة حجة الاسلام جواد ايجئي

قائد الثورة الإسلامية يعزي بوفاة حجة الاسلام جواد ايجئي

طهران / 14 تشرين الثاني / نوفمبر/ ارنا - صدر اليوم السبت عن سماحة قائد الثورة الاسلامية، آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، بيان عزاء بمناسبة وفاة حجة الاسلام جواد ايجئي.

وأعرب سماحة قائد الثورة الإسلامية في البيان عن خالص العزاء والمواساة للأسرة الكريمة للفقيد حجة الاسلام  جواد ايجئي ومجتمع النخبة في البلاد سائلا الباري تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.

وجاء في البيان أن الفقيد كان شخصية بارزة ومتميزة حیث تولی لسنوات مسئولیة الكفاح العظيم والمبارك بإخلاص بعيدا عن أي ذريعة و لقد ترك ذكريات لا تُنسىیها البلاد والثورة و اشاد سماحة قائد الثورة الاسلامية بجهود الفقيد التعليمية و منها تشكيل الجمعيات الطلابية الإسلامية في أوروبا وتشكيل مدارس المتفوقین في البلاد والإدارة الأبوية لنخبة الشباب في العصر الذهبي والتي ساهمت الى حد كبير في الحصول على ميداليات علمية دولية .

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