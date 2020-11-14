وزارة الصحة : بدء الاختبارات البشرية على اللقاح الايراني المضاد لكورونا

وكتب جهانبور في تغريدة نشرها عصر اليوم السبت : ان مرحلة الاختبار البشري (الابحاث السريرية) على لقاحين اثنين كحد ادنى، من اللقاحات الايرانية المضادة لفيروس كورونا بدات؛ وان الخطوات البعيدة من جانب التقنيين الايرانيين وصولا الى لقاح ضد فيروس كوفيد 19 لا تزال قائمة في البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، اعلن المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء الوطنية عبر تغريدة ايضا، ان 8 لقاحات ايرانية اُدرجت على قائمة اللقاحات المقترحة ضد فيروس كوفيد 19، لدى منظمة الصحة العالمية.

واردف جهانبور : انه فضلا عن 8 لقاحات كورونا الايرانية المدرجة على قائمة اقتراحات منظمة الصحة العالمية (who)، هناك 8 لقاحات ايرانية اخرى على وشك الالتحاق بهذه القائمة.

واوضح : تقريبا كافة الستراتيجيات المقدرة في ايران من اجل التوصل الى لقاح مضاد لفيروس كوفيد 19، اجتازت مرحلة الانتاج المخبري.

انتهى ** ح ع