مشاركة لافتة للسينما الايرانية في المهرجانات العالمية

ويعرض فيلم "وداعا ايتها الفتاة الشيرازية" للمخرج افشين هاشمي في قسم "سينما المراة" بالنسخة السادسة لمهرجان "هرات" في افغانستان.

ووصل اكثر من 300 فيلم من 122 دولة الى المهرجان بقسميه "سينما العالم" و"سينما المراة" حيث تاهل 73 فيلما منها من 27 دولة الى قسمي المسابقة والعرض.

من جانب اخر حصل الفيلم الايراني "الخراف ستبتلعنا" على جائزة افضل فيلم قصير في مهرجان "ازمير" بتركيا Eastern Europe International Movie Awards .

ويحكي الفيلم قصة فتاة تذهب ضحية الزواج المبكر في سن صغيرة، لتسعى من ثم لعدم تكرار تجربتها المرة لشقيقتها.

كما ترشح سيناريو الفيلم السينمائي الايراني "النائم اليقظ" (Sleep No More) لنيل جائزة افضل سيناريو لمهرجان الافلام السينمائية الاسيوية في لوس انجلس.

وستقام النسخة الثانية من هذا المهرجان عبر الاجواء الافتراضية مباشرة في لوس انجلس بسبب تفشي فيروس كورونا.

يذكر ان سيناريو الفيلم هو للسيناريست والمخرج الشاب ايمان داوري الذي قام بكتابة السيناريو واخراج الكثير من الافلام الطويلة والقصيرة المشاركة في العديد من المهرجانات والفعاليات الدولية التي تاهل قسم منها للمراحل النهائية فيها.

اما الفيلم القصير "الصياد" للمخرج دلاور دوستانيان فسيعرض في القسم الرئيسي لمهرجان hecare في كندا.

تم تصوير هذا الفيلم الوثائقي في منطقة بذات الاسم تقع على بعد 75 كم من مدينة ايلام غرب ايران ويتحدث عن حياة تمساحين يختل نظام حياتهما بدخول صياد الى المنطقة.

ويهتم هذا المهرجان بالبيئة الانسانية ويختص بالافلام المتعلقة بالعناية والحفاظ على البيئة وحقوق الانسان وتم تخصيص قسمه الخاص بقضية كورونا في نسخة العام الجاري.

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