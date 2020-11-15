١٥‏/١١‏/٢٠٢٠ ٥:٠٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84110340
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منتخب ايران للبومسي يحصد 17 ميدالية ملونة في بطولة آسيا الافتراضية

منتخب ايران للبومسي يحصد 17 ميدالية ملونة في بطولة آسيا الافتراضية

طهران / 15 تشرین الثانی / نوفمبر /ارنا- حصد المنتخب الوطني الايراني في لعبة التايكواندو صنف البومسي للذكور والاناث 17 ميدالية ملونة في بطولة آسيا الافتراضية (عن بعد).

وجرت مسابقات بطولة آسيا الافتراضية للتایکواندو -بومسي خلال الفترة من 12 الى 14 تشرين الثاني /نوفمبر الجاري في القسمين؛ المعتمد والابداعي.

وحصد المنتخب الوطني الايراني في البطولة ميدالية ذهبية واحدة و 5 ميداليات فضية و 11 ميدالية برونزية، ولم يكن هنالك تصنيف فرقي في البطولة.

وتقلدت سكينة هوشنكي ماهر الميدالية الذهبية الوحيدة للمنتخب الايراني.

ونال الميداليات الفضية كل من؛ آتوسا فرهمند وكبرى سخائي وطن وزهراء افتخاري وحميد نظري وهدايت آريان فر.

فيما احرز الميداليات البرونزية كل من؛ راضية آقائي وسيدة معصومة حسيني ونرجس شريفي ومريم عربي ومحمد تقي حاتمي وسيد حسين موسى نيا واكبر فروزان وعلي اكبر محمدي وقربان دلشاد وعباس رضائي وابراهيم خاوري.

انتهى ** 2342

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