اكثر من 190 شركة ساهمت في مشروع نقل المياه من الخليج الفارسي الى داخل البلاد

وقال اردكانيان في حوار مع القناة الاولى للتلفزيون الايراني مساء السبت: ان مشروع تحلية ونقل المياه من الخليج الفارسي الى مناطق داخل البلاد يعد مشروعا عملاقا واحد اكبر المشاريع المائية في البلاد، وقد تحقق باستثمارات القطاع الخاص ومتابعة ودعم وزارة الصناعة والمناجم والتجارة وبمشاركة اكثر من 190 شركة ايرانية.

وقال وزير الطاقة بشان حملة تدشين المشاريع في البلاد اسبوعيا وقال: لقد اطلقنا هذه الحملة الانمائية باستثمارات بلغت نحو 500 تريليون ريال (الدولار يعادل 42000 ريال رسميا) وتعهدنا بتنفيذ 250 مشروعا كبيرا في مجالات المياه والكهرباء والصرف الصحي حتى نهاية العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس 2021).

واضاف: لقد قمنا لغاية الان بتنفيذ 126 مشروعا من المشاريع الـ 250 المذكورة باستثمارات تبلغ 270 تريليون ريال ومع احتساب مشروع تحلية ونقل المياه من الخليج الفارسي الى مناطق داخل البلاد يبلغ عدد المشاريع المنفذة 128 باستثمارات تبلغ نحو 450 تريليون ريال.

واوضح بان هذه الحملة تنفذ رغم كل القيود وفي ظل الاعتماد على الطاقات المتاحة وامكانيات شركات الادارة والهندسة الاستشارية والمتعهدين وطاقات القطاعين العام والخاص.

وصرح بانه تم لغاية الان في اطار هذه الحملة الانمائية تنفيذ 7 سدود تخزين و 8 مشاريع لشبكات الري والبزل و 4 مصافي مياه كبيرة و 7 مصافي مياه صرف صحي كبيرة وايصال المياه الى 7 مدن كبيرة و 448 قرية واضاف: انه تم في اطار هذه الحملة ايضا انشاء 9 محطات طاقة حرارية و 13 محطة للطاقات المتجددة و 5 محطات طاقة صغيرة و 33 مشروعا في مجال المحولات وخطوط نقل الطاقة.

يذكر ان مشروع تحلية ونقل المياه من الخليج الفارسي الذي بدأ تنفيذه قبل 7 اعوام يشمل محافظات هرمزكان (جنوب) وكرمان (جنوب شرق) ويزد (وسط) وهي المحافظات الاكثر جفافا في البلاد، ويبلغ طول الانبوب اكثر من 800 كم وتم قبل فترة تدشين مرحلته الاولى بطول 305 كم الى مناطق في هرمزكان وكرمان ليتم لاحقا مده الى يزد ايضا.

انتهى ** 2342