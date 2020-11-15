ضبط اكثر من طنين من المخدرات جنوب شرق البلاد

وقال قائد شرطة سيستان وبلوجستان العميد احمد طاهري اليوم الاحد إن قوات شرطة مكافحة المخدرات في خاش تمكنت بدعم استخباراتي من شرطة مكافحة المخدرات في المحافظة من تحديد هوية أعضاء عصابة تهريب محترفة تقوم بتهريب شحنات ثقيلة من المخدرات إلى المناطق المركزية في مدينة خاش.

وأضاف: أن أعضاء هذه العصابة كانوا يعتزمون نقل هذه البضائع تدريجياً إلى المحافظات المركزية في البلاد من خلال إيداع هذه الشحنة في إحدى مناطق خاش التي يصعب الوصول إليها.

واوضح قائد شرطة سيستان وبلوجستان: إن فرق العمليات الخاصة بشرطة مكافحة المخدرات في خاش وبعد أسبوع من العمل الاستخباري المكثف حددت الموقع الدقيق للمستودع ونقل هذه الشحنة الثقيلة من الأفيون في منطقة "روتاك" بخاش.

واضاف ان الشرطة في هذه العملية القت القبض على خمسة من المهربين واحتجزت ثلاث سيارات من طراز بيجو 405 تم فيها تعبئة طنين من المخدرات وضبطت مسدسين و 6 شفرات خشبية و85 رصاصة.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها .

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