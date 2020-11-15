اللواء باقري يستقبل وزير الدفاع العراقي

وافادت ارنا عن قيادة اركان الجيش الايراني ان رئيس اركان الجيش الايراني اللواء " محمد باقري " استقبل صباح اليوم الاحد بمكتبه بطهران وزير الدفاع العراقي " جمعة عناد سعدون " الذي يزور طهران على رأس وفد عسكري رفيع المستوى بدعوة رسمية من نظيره الايراني العميد " امير حاتمي" وبحث معه العلاقات الثنائية واهم القضايا الامنية المتعلقة بالمنطقة .

والهدف من هذا الاجتماع هو تمتين العلاقات الدفاعية والعسكرية بين البلدين ، ومعالجة مختلف القضايا بما فيها مكافحة الإرهاب ، وإحلال الأمن في المنطقة، وسبل منع زعزعة الامن في المنطقة ، والاستفادة من الخبرات والقدرات التكنولوجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الدفاع.

وصل وزير الدفاع العراقي "جمعة عناد سعدون"، على رأس وفدا عسكري رفيع المستوى إلى طهران يوم امس السبت تلبية لدعوة رسمية لوزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة، العميد أمير حاتمي في اطار تنمية التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين.

انتهى**م م**