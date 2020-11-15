اللواء باقري: التعاون الدفاعي بين إيران والعراق يعزز الأمن

واشار باقري صباح اليوم الأحد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي إلى العلاقات الواسعة والقواسم المشتركة التاريخية بين البلدين وقال: ان علاقات القوات المسلحة الايرانية وجمهورية العراق كدولتين متجاورتين متجذرة وكان هناك العديد من المباحثات حول هذه المسالة في اللقاءات السابقة.

وأضاف: ان وزير الدفاع العراقي وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي وبعض القادة العراقيين الآخرين زاروا ايران وتباحثوا حول كيفية تطوير وتعميق التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين.

وتطرق اللواء باقري إلى برنامج الوفد العسكري العراقي رفيع المستوى لزيارة إيران وقال "إن أصدقائنا زاروا معرض الصناعات الدفاعية وسيلتقون بعدد من قادة القوات المسلحة الايرانية.

واكد اللواء باقري انه تم "في هذا الاجتماع البحث حول القضايا المتعلقة بالصناعة الدفاعية وأمن الحدود المشتركة بين البلدين والقضايا المتعلقة بالتعاون وتبادل الخبرات والتدريبات العسكرية المشتركة والقضايا التعليمية وسيتم تطوير هذا التعاون".

واضاف ان الهدف من هذا الاجتماع هو تطوير وتعميق الأمن في كل من إيران والعراق رغم أن العراق واجه عدة مؤامرات في السنوات الأخيرة ؛ كانت قضية داعش قضية حدثت في السنوات الأخيرة ، وكان مجاهدوا الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومستشارونا حاضرين إلى جانب المقاتلين العراقيين ، وقد ضحينا بالشهداء الغاليين في الطريقة التي استشهد بها الشهيد العظيم الحاج قاسم سليماني بهذه الطريقة ، والآن وبينما يسعى الأمريكيون إلى إعادة توزيع الإرهابيين في المنطقة ، فإن هذا التعاون سيوفر أمنًا أفضل للعراق.

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