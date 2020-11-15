بيروت تستضيف المؤتمر الافتراضي الدولي تحت عنوان نبی الرحمة، محور الوحدة

وسيعقد المؤتمر غدا الاثنين وتتركز على المحاور التالية:

تجلیات الرحمة في سیرة النبي المصطفی (ص)، وتعالیم الرحمة في القرآن، ورحمة الاسلام مع غیر المسلمین، وابعاد الرحمة العالمیة للنبي الاکرم (ص).

و يتحدث في هذا المؤتمر الافتراضي حجة الاسلام والمسلمین الدکتور محمد حسن زماني (مسوول مکتب الشوون الاجتماعیة والسیاسیة في الحوزة) والدکتور عباس خامه یار (المستشار الثقافي للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة في لبنان) ومولوي اسحاق مدنی (عضو الهیئة العلیا في المجمع العالمي للتقریب بین المذاهب الاسلامیة) وحجة الاسلام والمسلمین السید ضیاء الدین مکي (رئیس المرکز الاسلامي في فرنسا) والشیخ ماهر مزهر (مسوول العلاقات الخارجیة في تجمع العلماء المسلمین بلبنان) وكذلك ماموستا قادر قادری (امام جمعة لمدینة پاوة) والأب عبدو رعد (رئیس جمعیة الناس للناس لبنان).

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