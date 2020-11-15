الرئيس روحاني :ميزانية العام القادم تهدف إلى تقليص الاعتماد على العائدات النفطية

وافادت ارنا ان الرئيس روحاني اضاف خلال الاجتماع التنسيقي الاقتصادي الحكومي ان الهدف الرئيسي لموازنة عام 1400 ( تبدأ 21 مارس / اذار 2021) هو خفض التكاليف وزيادة الإيرادات وتقليص المؤسسات الحكومية وتطوير الحكومة الإلكترونية وتقليص اعتماد الميزانية المباشر على النفط وتعزيز الإنتاج وتنفيذ سياسات الاقتصاد المقاوم.

وقال روحاني إن موازنة المؤسسات يجب أن تخلق فرصًا جديدة للبلاد ومصادر جديدة للدخل غيرالمعتمد على النفط مؤكدا على ان الهدف من ميزانية العام القادم هو تقليص الاعتماد المباشر على العائدات النفطية.

وصرح الرئيس روحاني : إن تعزيز ودعم الإنتاج والتصنيع المحلي والتركيز على سياسة تنمية الصادرات ، لا سيما الصادرات غير النفطية ، مع التركيز بشكل خاص على البلدان المجاورة ودول أوراسيا وبناء علاقات تجارية طويلة الأجل وخفض التعريفات الجمركية في الاتفاقات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف هي من الأدوات الرئيسية لمواجهة الحظر التي تتعرض له البلاد.

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