مساعد وزير الصناعة: قطاع التعدين الايراني احبط الحظر الامريكي

واضاف غريب بور اليوم الاحد خلال ملتقى الدفاع المدني بنهج استمرارية الإنتاج في الصناعات التعدينية الذي اقيم عبر تقنية الفيديوكنفرانس : ان انتاج منظمة تنمية التعدين والصناعات المعدنية الايرانية (ايميدرو) حقق نموا ملحوظا خلال الاشهر الستة الاخيرة من العام الحالي حيث شهد انتاج الحديد الاسفنجي نموا بمقدار 19% والكرات الحديدية 18% و سبائك الحديد 12% مقارنة بمثيلتها من العام الماضي .

وحسب تقرير منظمة تنمية التعدين والصناعات المعدنية الايرانية (ايميدرو)، بلغ الإنتاج في الفترة منذ أواسط شهر آذار/مارس 2020 حتى أواسط ايلول 2020 في وحدات إنتاج سبائك الألمنيوم النقي في إيران نحو 160 ألف و700 طن، مما يشير إلى تحقيق نمو بنسبة 49.7 بالمائة في إنتاج الألمنيوم النقي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وشهد إنتاج الأسمنت نمواً بنسبة 14.8 بالمائة ووصل إلى اكثر من 29 ملیونا و501 الف طن.

كما ازداد إنتاج الصلب الخام في تلك الفترة بنسبة 8 في المائة وبلغ اكثر من 11 مليونا و 426 ألف طن.

واحتلت ایران الصدارة فی انتاج الحدید الاسفنجی فی العالم خلال الاشهر الخمسة الاولی من العام الجاری وتخطط لزیادة انتاجها لیبلغ 33 ملیون طن.

وتشير التقارير انه خلال عامي 2018 و2019 تم تنفيذ وافتتاح 38 مشروع في قطاع التعدين والصناعات المعدينية وباستثمارات بلغت 4.8 مليار دولار.

انتهى**م م**