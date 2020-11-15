تسجیل 459 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاحد انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 12543 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 762 الفا و568 شخصا ويكون 5666 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 558 الفا و 818 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي459 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 41 الف و 493 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان خمسة ملايين و 505الفا و 70شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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