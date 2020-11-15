شركة ايرانية تصدّر منتجاتها النانوية الى الاسواق العالمية

واكد "محمود ضرابي" وهو المدير التنفيذي لهذه الشركة المعرفية الايرانية، ان الشركة ورغم صعوبة الظروف الناجمة عن تفشي وباء كورونا لكنها نجحت في تصدير منتجاتها النانوية الى الاسواق الدولية؛ مضيفا انها تخطط لتطوير صادراتها خلال العام القادم.

وتابع : ان رمز نجاح الشركة المعرفية يكمن في تكيّفها مع التغيرات الناجمة عن جائحة كورونا، لتواصل في مبيعاتها عبر الفضاء الافتراضي.

ولفت ضرابي انه في ضوء تراجع اداء الاقتصاد القائم على النفط، يتعيّن وضع خطط مناسبة لتعزيز الاقتصاد غير النفطي؛ مبينا ان شركته قامت في السياق بالتركيز على الاسواق العالمية بما فيها اوروبا لتوريد منسوجات نانوية عالية الجودة هناك.

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