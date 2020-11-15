سفيرا إيران وبريطانيا يستعرضان تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة

وجرى اللقاء بين السفير الإيراني، إيرج مسجدي، والبريطاني، استفان هيكي، في مقر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد.

وتناول اللقاء أهم التطورات السياسية في العراق والمنطقة، وتم التأكيد على أهمية التعاون بين طهران ولندن مع حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وشدد مسجدي على ضرورة عودة الولايات المتحدة إلى الإتفاق النووي، واعتبرها خطوة ضرورية في اتجاه التزامات هذا البلد.

من جانبه، دعا السفير البريطاني جميع أطراف الإتفاق النووي إلى الوفاء بالإلتزامات المنصوص عليها في وثيقة الإتفاق.

كما عقد مسجدي أمس السبت، اجتماعا منفصلا مع سفير النرويج لدى العراق في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

انتهى**أ م د