انطلاق الجولة الخامسة من المباحثات الستراتيجية بين ايران وافغانستان

وفي تصريحه خلال الاجتماع، اعرب عراقجي عن ارتياحه للتقدم الحاصل على صعيد الجولة الخامسة من المباحثات الايرانية - الافغانية؛ متطلعا الى اعداد وتوقيع وثيقة التعاون الشاملة بين البلدين في اسرع وقت ممكن.

وبحسب هذا التقرير، تتضمن الوثيقة الشاملة افاقا مستقبلية حول العلاقات الثنائية طويلة الامد وفي مختلف المجالات السياسية والامنية والاقتصادية والثقافية والقضايا المتعلقة بالرعايا الايرانيين والافغان وايضا موضوع المياه بين البلدين.

علما ان مساعد وزير الخارجية الايراني تباحث مع نظيره الافغاني "ميروفيس ناب" في اجتماع منفصل قبيل انطلاق الجولة الخامسة من مباحثات التعاون الستراتيجي بين طهران وكابول، واستعرض معه مسار هذه المفاوضات؛ حيث اكد الجانبان ضرورة التسريع في وتيرة توقيع الوثيقة الشاملة.

ويذكر ايضا، بان المباحثات الايرانية - الافغانية على مستوى مساعدي وزيري خارجية البلدين ستتواصل لغاية يوم غد الاثنين.

انتهى ** ح ع