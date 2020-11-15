قائد طيران الجيش العراقي: قوة السلاح الإيراني مذهلة

واستقبل قائد طيران الجيش الايراني، العميد يوسف قرباني، في طهران اليوم الاحد، نظيره العراقي اللواء الركن سمير زكي حسين، وتباحث معه حول تنمية وتطوير التعاون العسكري والدفاعي والتدريبي بين البلدين.

وأضاف اللواء الطيار الركن سمير زكي حسين، "ان زيارتي السابقة إلى إيران جاءت في نفس الوقت الذي كانت مدن العراق فيه على وشك السقوط في أيدي الدواعش، حيث ساعدنا الإخوة الإيرانيون حقا في محاربة تنظيم داعش الإرهابي".

وأشار الى ان هناك الكثير من القواسم المشتركة بين العراق وإيران، ما يعكس المستوى العالي للعلاقات بين شعبي البلدين.

وفيما أشار إلى الإجراءات واسعة النطاق للشهيد سليماني ضد تنظيم داعش الإرهابي، قال: "لم أر قط قائدا بهذا المستوى من التواضع والشجاعة، ويجب أن نقول: ليس الإيرانيون وحدهم من فقد هذا الشهيد والقائد العظيم، بل نحن العراقيون أيضا فقدنا أخا لنا وقائدا عظيما ارتقى شهيدا برفقة أبو مهدي المهندس".

وأضاف: نحن سوف لن ننسى أبدا مساعدة الإيرانيين الذين بذلوا أرواحهم في سبيل مساعدة شعبنا.

وأكد قائد طيران الجيش العراقي ضرورة تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين أكثر من أي وقت مضى.

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