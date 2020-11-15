١٥‏/١١‏/٢٠٢٠ ٨:٥٤ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84111489
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في بيان له اليوم الأحد؛

روحاني يوجه بتشديد إجراءات الوقاية من كورونا

روحاني يوجه بتشديد إجراءات الوقاية من كورونا

طهران/15 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- صرح رئيس الجمهورية، حجة الإسلام حسن روحاني في بيان موجه للشعب الإيراني، في عشية فرض قيود مشددة لمواجهة "الموجة الثالثة" من إنتشار كورونا: أطلب من وزارة الصحة والعلاج تنفيذ خطة مراقبة الحجر الصحي للمصابين بشكل كامل ومن دون تسامح وتحديد سلسلة إنتشار الوباء والتحذير بهذا الشأن وفرض غرامات إذا لزم الأمر.

وفي البيان الذي أصدره مساء اليوم الأحد، أضاف روحاني، بسبب طفرة كوفيد 19 وبلوغ تفشي الوباء الذروة في البلاد مرة أخرى، وبناء على اقتراح وزارة الصحة، والمقر التنفيذي لمكافحة الفيروس، أقرت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا "خطة إجراءات شاملة لمواجهة كوفيد-19"، والتي فرضت قيودا صارمة على المدن في أنحاء البلاد، ستكون الزامية اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأكد: ان في ظل هذه الظروف، من الواجب الأخلاقي والديني والثوري علينا جميعا الحفاظ على حياة المجتمع والاهتمام بالمسؤولية العامة والتصرف وفقا لمتطلبات الظروف الراهنة.

انتهى**أ م د

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