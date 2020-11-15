روحاني يوجه بتشديد إجراءات الوقاية من كورونا

وفي البيان الذي أصدره مساء اليوم الأحد، أضاف روحاني، بسبب طفرة كوفيد 19 وبلوغ تفشي الوباء الذروة في البلاد مرة أخرى، وبناء على اقتراح وزارة الصحة، والمقر التنفيذي لمكافحة الفيروس، أقرت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا "خطة إجراءات شاملة لمواجهة كوفيد-19"، والتي فرضت قيودا صارمة على المدن في أنحاء البلاد، ستكون الزامية اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأكد: ان في ظل هذه الظروف، من الواجب الأخلاقي والديني والثوري علينا جميعا الحفاظ على حياة المجتمع والاهتمام بالمسؤولية العامة والتصرف وفقا لمتطلبات الظروف الراهنة.

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