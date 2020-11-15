تاكيد ايراني افغاني على حسم الوثيقة الشاملة للتعاون الستراتيجي بين البلدين

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع عراقجي وناب قبيل بدء الجولة الخامسة من المباحثات الايرانية - الافغانية للتعاون الستراتيجي المشترك اليوم الاثنين بطهران.

الى ذلك، اعرب مساعد وزير الخارجية الايراني عن ارتياحه للتقدم الحاصل في هذه الجولة من المباحثات، متطلعا الى توقيع وثيقة التعاون الشاملة في اسرع وقت ممكن.

وبحسب هذا التقرير، تتضمن الوثيقة الشاملة افاقا مستقبلية حول العلاقات الثنائية طويلة الامد وفي مختلف المجالات السياسية والامنية والاقتصادية والثقافية والقضايا المتعلقة بالرعايا الايرانيين والافغان وايضا موضوع المياه بين البلدين.

كما تجدر الاشارة الى ان المباحثات الايرانية - الافغانية على مستوى مساعدي وزيري خارجية البلدين ستتواصل لغاية يوم غد الاثنين.

انتهى ** ح ع