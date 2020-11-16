متحدث الحكومة: حظر التنقل بين المدن بدءا من السبت للحد من الاصابة بكورونا

وقال ربيعي في تصريح للصحفيين الاحد حول اجتماع الحكومة بشان قرار اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا: انه تقرر خلال اجتماع اليوم حول موضوع مكافحة كورونا فرض اجراءات تعطيل واسعة في المدن وحتى التشديد في الخروج من المدن وحظر التنقل من مدينة الى اخرى.

واكد ضرورة مواكبة وتعاون الاجهزة المختلفة في تنفيذ القرارات واضاف: انه على جميع الاجهزة المساعدة من اجل تحقيق النجاح في مواجهة كورونا، اذ ان رئيس الجمهورية يؤكد بان جميع الاجهزة والوزارات مكلفة بالتنفيذ الدقيق للقرارات وان تتعاون جميع اجزاء الحكومة واركان الدولة للسيطرة وادارة وخفض تفشي فيروس كورونا.

واوضح بان خطة التعطيل الواسع يستثني المنتجين والموفرين للسلع والمنتوجات اللازمة والضروية واضاف: انه فضلا عن التعطيل الواسع فقط تم اليوم طرح مسالة زيادة عدد اختبارات الكشف عن الاصابة وتقرر ان تضع منظمة التخطيط والميزانية الارصدة اللازمة تحت تصرف وزارة الصحة لرفع عدد الاختبارات الى 100 الف.

واشار الى ان خطة التعطيل الواسع تشمل 100 مدينة في انحاء البلاد وقال: انه تمت الاستفادة من خبرات الدول الاخرى في هذه الخطة وبطبيعة الحال فان الخدمات للمواطنين لا ينبغي ان تتعطل.

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