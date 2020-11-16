ضبط اكثر من 1.7 طن من المخدرات في محافظة هرمزكان جنوب البلاد

وقال العميد جعفري في تصريح للصحفيين الاحد: ان قوى الامن الداخلي اطلعت من خلال معلومات استخبارية بان المهربين يعتزمون نقل شحنة كبيرة من المخدرات في المحافظة.

واضاف: ان رجال قوى الامن الداخلي ضبطوا الشاحنة الناقلة لشحنة المخدرات حين رصد العربات العابرة في الطريق بين مدينتي خمير وبندرلنكة.

وقال العميد جعفري بان شحنة المخدرات كانت معبأة في شاحنة صهريج غاز وهي بزنة طن و 719 كغم و 200 غرام، وجرى في هذا الاطار اعتقال مهرب تم تسليمه الى السلطات القضائية المختصة.

وتقع مدينة بندرلنكة على بعد 240 كم الى الغرب من بندرعباس مركز محافظة هرمزكان جنوب ايران.

يذكر انه منذ بداية العام الايراني الجاري (بدا في 20 اذار/مارس) تم ضبط اكثر من 181 طنا من المخدرات في محافظة هرمزكان وجرى تفكيك 44 عصابة لتهريب المخدرات في هذا الاطار.

انتهى ** 2342