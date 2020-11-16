١٦‏/١١‏/٢٠٢٠ ١١:١٧ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84111925
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لاعب ایراني یحصد برونزية بطولة آسيا للتایکواندو

لاعب ایراني یحصد برونزية بطولة آسيا للتایکواندو

طهران/ 16 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- حصد اللاعب الايراني ابراهیم خاوري الميدالية البرونزية في لعبة التايكواندو صنف البومسي في الفئة العمرية من 51 إلى 60 سنة في بطولة آسيا الافتراضية.

وجرت مسابقات بطولة آسيا الافتراضية للتایکواندو -بومسي خلال الفترة من 12 الى 14 تشرين الثاني /نوفمبر الجاري في قسمي: المعتمد والابداعي.

وحصد المنتخب الوطني الايراني في البطولة ميدالية ذهبية واحدة و 5 ميداليات فضية و 11 ميدالية برونزية.

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