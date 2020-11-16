لاعب ایراني یحصد برونزية بطولة آسيا للتایکواندو

طهران/16 تشرين الثاني/نوفمبر/ ارنا – قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زادة"، إن الحدود الشمالية الغربية لإيران لم يطرأ عليها أي تغيير، مؤكدا ان الجمهورية الإسلامية لا تقبل أي تغيير خارج المحتوى المعلن.