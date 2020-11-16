الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤكد مشاركة برسبوليس في نهائي دوري أبطال آسيا

ونشر موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم تقريرا اكد فيه أن فريق برسبوليس وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2020، مشيراً إلى أن لاعبي برسبوليس ومدربهم يحيى كل محمدي ينتظرون تحديد منافسهم من فرق شرق آسيا.

واضاف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقريره: وصل فريق برسبوليس بصفته ممثلا لغرب آسيا إلى نهائي دوري الابطال وينتظر معرفة منافسه من شرق آسيا في مباراة 19 ديسمبر 2020 التي ستقام في ملعب "إستاد الجنوب" في الدوحة. ومن المتوقع أن تقام هذه المباريات بنجاح وفقا للبروتوكولات الصحية كما اقيمت المباريات السابقة في سبتمبر الماضي.

كما أفاد موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن الفرق الصينية واليابانية والكورية الجنوبية هي المتنافسة على نهائي دوري أبطال آسيا.

كما ذكر التقرير أنه سيتم استخدام تقنية VAR في مباريات منطقة شرق اسيا، كما استخدم الحكم المساعد عبر الفيديو بنجاح في مباريات غرب اسيا.

وتستأنف مباریات دور المجموعات في دوري أبطال آسیا لمنطقة الشرق اعتباراً من 18 تشرین الثاني/نوفمبر.

وکان برسبولیس الإیراني قد خطف لقب بطل غرب آسیا في منافسات منطقة غرب آسیا علی حساب النصر السعودي، وقد أقیمت تلك المباریات من دور المجموعات وحتی الدور قبل النهائي خلال الفترة ما بین 14 سبتمبر والثالث من أکتوبر الماضي.

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