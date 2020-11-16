١٦‏/١١‏/٢٠٢٠ ٢:٣٣ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84112361
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ايران ضمن الدول السبع الاولى في انتاج الاسمنت عالميا

ايران ضمن الدول السبع الاولى في انتاج الاسمنت عالميا

طهران/16 تشرين الثاني/نوفمبر/ ارنا –اعلن تقریر منظمة تنمية التعدين والصناعات المعدنية الايرانية (ايميدرو) ان طاقة انتاج ایران من الاسمنت تبلغ 85 مليون طن لتكون ضمن الدول السبع الاولى في العالم في انتاج الاسمنت. 

وافاد التقریر أن حجم إنتاج الأسمنت في الأشهر الستة  الأولى من العام الإيراني الجاري ( بدأ في 21 مارس 2020 ) بلغ أكثر من 35 مليونا و۶۳۹.۶ ألف طن مسجلا نموا بنسبة 14.4٪بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويبلغ حجم استهلاك ايران من الاسمنت 65 مليون طن.

و أعلنت دائرة الجمارك الإيرانية عن تصدير 5 مليون و847 الف و 201 طن من الاسمنت  بقيمة 127 مليونًا و 990.9 دولارً الی 28 دولة  في العالم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الايراني الجاری.

وكانت الهند وأفغانستان وروسيا والعراق وقطر وكينيا والكويت وسريلانكا وباكستان وأرمينيا وتركمانستان وكازاخستان وأذربيجان وبنغلاديش والصين وعمان من بین وجهات التصدير الرئيسية للأسمنت الإيراني واستحوذ العراق والكويت وأفغانستان على أكبر حجم من اجمالي صادرات ايران من الأسمنت.

 انتهی 3280 

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