مسؤول : 9 ميداليات ملونة حصاد الايرانيين من بطولة تكاوران الدولية للتايكواندو

واوضح "داوود رسولي زادة" في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاثنين : ان بطولة تكاوران الدولية لفئة "بومسية رجال ونساء وفي كافة الاعمار، بدات بمشاركة اكثر من 400 لاعب تمثيلا لمائة دولة في العالم.

واضاف : ان اللاعبين الايرانيين "محمد فرخ زادة" وعليرضا حسين بور" احرزا المركزين الاول والثالث في الفئة العمرية 12-14 عاما من هذه البطولة، بينما احتلت الايرانية "شيوا بدري" المركز الثالث للفئة العمرية 15-17 عاما.

وتابع المسؤول الرياضي الايراني : ان الفتاتين "مارال بهادري" و"هيوا خمبك" (الايرانيتين) فازتا بالمركز الاول للفئة العمرية 18- 30 عاما في بطولة تكاوران الدولية للتايكواندو، وفي الفئة 31- 40 عاما تقاسمت كل من اللاعبة "مريم بهزاد" و"معصومة بدوي" المركز الثالث لهذه البطولة.

كما اشار الى اللاعبة "زينب ناظر فرد" الايرانية هي الاخرى التي فازت بالمركز الثالث للفئة العمرية 41 – 50، وبالتالي فوز اللاعب "علي موحد زادة" واللاعبتين "رقية بدوي" و"رباب بدوي" بالمركز الثالث في المنافسات الجماعية للاعمار 18 فما فوق.

واكد "رسولي زادة"، ان هذه البطولة اقيمت عبر الفضاء الافتراضي، نظرا لتفشي جائحة كورونا.

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