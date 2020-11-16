مسؤول : الطوارئ الايرانية تنافس نظيراتها في الدول المتقدمة

وفي تصريحه امام نواب الشعب اليوم الاثنين، قدم "كوليوند" شرحا لاخر المستجدات في مجال خدمات منظمة الطوارئ وتضحيات المنتسبين الى هذه المنظمة الوطنية.

وبين، انه منذ تفشي فيروس كورونا في ايران لحد الان، اصيب ما يزيد عن 3700 شخصا من العالمين لدى منظمة الطوارئ، واستشهد 5 منهم اثر هذا المرض.

كما نوّه رئيس منظمة الطوارئ الايرانية الى الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للعاملين لدى هذه المنظمة الوطنية واتساع نطاق خدماتها لتشمل المصابين بامراض القلب والدماغ، وايضا تدشين طوارئ النساء، اضافة الى تعزيز طاقاتها الاكاديمية.

انتهى ** ح ع