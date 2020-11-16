١٦‏/١١‏/٢٠٢٠ ٥:١٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84112601
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مساعد وزير الطرق يعلن :

تدشين طريق ايران - افغانستان السككي في غضون الاسابيع القادمة

تدشين طريق ايران - افغانستان السككي في غضون الاسابيع القادمة

طهران / 16 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اعلن مساعد وزير الطرق وبناء المدن "خير اله خادمي"، تدشين الطريق السككي بين مدينة خواف (بمحافظة خراسان الرضوية – شرق) و ولاية هرات الافغانية، خلال الاسابيع القادمة.

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاثنين، اوضح "خادمي"، ان قيمة هذا المشروع تبلغ الفين و500 مليار تومان (الدولار الواحد يساوي نحو 4250 تومان حسب تسعيرة الصرف الرسمية في ايران).

واضاف، انه بناء على طلب الحكومة الافغانية سيتم تدشين هذا المشروع السككي خلال الشهر القادم.

ونوه مساعد وزير الطرق الايراني، بالمشاريع البنيوية الجارية بهدف تعزيز شبكة السكك الحديدية في البلاد؛ مبينا ان الاولوية في هذا السياق خصصت لإنشاء سكك حديدية على امتداد 3400 كم وفي اطار 8 مشاريع مختلفة؛ بدءا بطريق خواف – هرات الذي سيبدا نشاطه في غضون الايام القليلة القادمة.

انتهى ** ح ع

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