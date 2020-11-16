شركة ايرانية مبدعة تصنع جهازا لقياس الاشعاع النووي

وبحسب المدير التنفيذي للشركة الايرانية المبدعة "ايمان حضرت حسيني"، فإن هناك العديد من الاجهزة الطبية التي تخلف اشعاعات مضرة حين استخدامها؛ وبما يستدعي في سياق الحفاظ على سلامة الاطباء والكوادر العلاجية، تحديد نسبة تلك الاشعاعات على الدوام.

واكد "حضرت حسيني" ضرورة توفير البنى التحتية والارضيات المناسبة في مجال استخدام جهاز قياس الاشعاعات في البلاد، لكي تتعرف الكوادر الطبية المعنية على الاداء والدقية العالية الذي يتمع بها الجهاز الحديث.

ونوّه، بأن كلفة انتاج النسخة المحلية لجهاز قياس الاشعاع النووي لا تزيد عن ثلث قيمة النسخة الاجنبية المماثلة له.

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