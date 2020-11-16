طهران تشارك في حدث "كلايماثون" الدولي

وحسب إعلان الدائرة العامة للبيئة والتنمية المستدامة في بلدية طهران اليوم الاثنين، يقام حدث كلايماثون الدولي سنويا باعتباره أحد أهم الأحداث الدولية حول البيئة الحضرية، بصورة متزامنة في أكثر من مائة مدينة حول العالم.

وتقيم هذا العام بلدية طهران هذا الحدث العالمي للمرة الثالثة بموضوع الأفكار التحويلية لـ "الحد من غازات الاحتباس الحراري والتكيف الحضري والمرونة في مواجهة تغير المناخ في عاصمة طهران".

ويقام هذا الحدث الدولي من قبل بلدية طهران هذا العام في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 1 كانون الأول/ديسمبر، بصورة إفتراضية بسبب إنتشار كورونا.

وأقيم هذا الحدث الدولي في إيران العام الماضي بمشاركة الدائرة العامة للبيئة والتنمية المستدامة في بلدية طهران، ومنظمة إدارة النفايات ولجنة منظمات المجتمع المدني في طهران مع التركيز على تقليل إنتاج النفايات، حيث تم اختيار المشروع المتميز تحت عنوان "أكياس القمامة الذكية"، من بين ألف مشروع مقدم الى هذا الحدث البيئي من مختلف أنحاء العالم.

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