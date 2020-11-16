١٧‏/١١‏/٢٠٢٠ ١٢:٤٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84112931
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وزير الطاقة الايراني يؤكد على عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مع افغانستان

وزير الطاقة الايراني يؤكد على عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مع افغانستان

طهران / 17 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- اكد وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان على الاسراع بعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مع افغانستان.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الطاقة رئيس الجانب الايراني في اللجنة الاقتصادية المشتركة مع افغانستان رضا اردكانيان، الاثنين، مع مساعد وزير الخارجية الافغاني مير ويس ناب ومساعد وزير المالية الافغاني محمد عيسى قدرت.  

وتباحث الجانبان حول موعد انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وافغانستان، وكذلك سبل التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة وانشاء محطات الطاقة العاملة بقوة الرياح في حدود البلدين، وتباحثا حول توقيع اتفاقية بهذا الصدد والبدء بعملياتها التنفيذية.

ووجه مساعد الخارجية الافغاني خلال اللقاء الشكر والتقدير للجمهورية الاسلامية الايرانية لدعمها لبلاده وقال: ان رئاسة الجمهورية الافغانية اذ تؤكد على تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، اصدرت الاوامر اللازمة لمتابعة الحل والتسوية السريعة للقضايا ذات الصلة بالمشاريع المشتركة بين البلدين.

وخلال هذا اللقاء الذي حضره ايضا السفير الافغاني بطهران عبدالغفور ليوال، تباحث الجانبان حول تنمية وتقوية العلاقات في قطاعات الاقتصاد والطاقة والتجارة والترانزيت.

انتهى ** 2342

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