في برقية الى الرئيس الاسد... لاريجاني يعزي بوفاة المعلم

وجاء في برقية التعزية التي بعثها لاريجاني الى الرئيس الاسد، الاثنين: تلقينا ببالغ الاسى والالم نبأ وفاة الصديق العزيز السيد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية للبلد الشقيق سوريا.

واضاف: ان دور الفقيد لا يُنسى في مجال مكافحة الارهاب التكفيري وتعزيز امن المنطقة.

وتابع الرئيس السابق لمجلس الشورى الاسلامي: اتقدم باحرّ التعازي والمواساة الى فخامتكم والحكومة والشعب السوري الصديق والشقيق بهذا المصاب، سائلا الباري تعالى ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويلهم اهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

انتهى ** 2342