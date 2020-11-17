تسجيل اسم أستاذة إيرانية في قائمة الكيميائيين الرائدين في العالم

وافادت جامعة بيام نور في محافظة خراسان الرضوية بانه تم منح هذا اللقب للاستاذة إسحاقي بناءً على تقرير جامعة استانفورد وآخر نتائج قاعدة بيانات مؤشرات العلوم الأساسية (ESI).

ويكون معيار اختيار أفضل الباحثين في مجال الكيمياء هو الاستشهاد بالمقالات المنشورة ومؤشرات h-index ، والتي بناءً عليها يتم تنظيم قائمة العلماء ، ثم يتم تقديم أفضل اثنين في المائة منهم في مجالات مختلفة.

وسيبدأ 21 الف طالب في ثلاثة مستويات من البكالوريوس والماجستير والدكتوراه العام الدراسي الجديد في جامعة بيام نور في محافظة خراسان الرضوية.

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