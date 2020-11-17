١٧‏/١١‏/٢٠٢٠ ١١:٠٩ ص
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 84113187
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تسجيل اسم أستاذة إيرانية في قائمة الكيميائيين الرائدين في العالم

تسجيل اسم أستاذة إيرانية في قائمة الكيميائيين الرائدين في العالم

مشهد /17 تشرين الثاني /نوفمبر/ارنا- تم ادراج اسم الدكتورة زرين اسحاقي ألاستاذة في قسم الكيمياء بجامعة بيام نور في مدينة مشهد ضمن قائمة 2 بالمائة من الكيميائيين الرائدين في العالم.

وافادت جامعة بيام نور في محافظة خراسان الرضوية بانه تم منح هذا اللقب للاستاذة إسحاقي بناءً على تقرير جامعة استانفورد وآخر نتائج قاعدة بيانات مؤشرات العلوم الأساسية (ESI).

ويكون معيار اختيار أفضل الباحثين في مجال الكيمياء هو الاستشهاد بالمقالات المنشورة ومؤشرات h-index ، والتي بناءً عليها يتم تنظيم قائمة العلماء ، ثم يتم تقديم أفضل اثنين في المائة منهم في مجالات مختلفة.

وسيبدأ 21  الف طالب في ثلاثة مستويات من البكالوريوس والماجستير والدكتوراه العام الدراسي الجديد في جامعة بيام نور في محافظة خراسان الرضوية.

انتهى** 145324

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