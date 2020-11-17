تکریما للشعراء؛ تسمیة شوارع في العاصمة باسماء الشعراء المعاصرين

ووافق اعضاء المجلس الاسلامي في العاصمة على اقتراح قدمته جمعية الشعراء لاطلاق اسماء عدد من الشعراء المعاصرين على شوارع في طهران.

ومن بین هولاء الشعراء هم برويز ناطق خانلري وخسرو احتشامي وم. أزاد وطاهره صفارزاده.

وتأتي هذه الخطوة تقديراً للشعراء الكبار الذين قدموا اعمالا خالدة ساهمت في بناء الصرح الثقافي في ايران.

وکان المجلس البلدي في طهران قد اقر تسمية ستة شوارع في العاصمة باسماء شخصيات فنية ايرانية بارزة بمن فيهم الفقيد عزت الله انتظامي ایقونة السينما الايرانية والفنان القدير داود رشيدي و الموسیقار الایرانی الشهیر محمد رضا شجريان.

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