استعداد جامعة الدفاع الجوي الايراني لقبول طلاب من العراق

والتقى قائد الدفاع الجوي العراقي اللواء معن زيد إبراهيم علوان صباح اليوم الثلاثاء بقائد قوات الدفاع الجوي العميد علي رضا صباحي فرد.

واكد قائد قوات الدفاع الجوي للجيش في هذا اللقاء على التعاون بين البلدين في مجال ضمان أمن المجال الجوي للمنطقة، قائلا: نظرا الى القدرة الدفاعية التي تمتلكها إيران والبلد الشقيق العراق، يمكن أن يكون قبول الطلاب العراقيين في جامعة خاتم الأنبياء (PBUH) الخطوة الأولى في هذا التعاون بمجال العلوم الإنسانية والتعليمية والبنية التحتية للأجهزة والبرمجيات في مجال علوم الدفاع الجوي.

وقال صباحي فرد: يتم بهذا التعاون الثنائي ضمان أمن أجواء المنطقة والذي هو إحدى استراتيجيات الجمهورية الإسلامية الايرانية.

كما أعلن قائد قوات الدفاع الجوي للجيش عن استعداد هذه القوة لتزويد وتقوية أنظمة الدفاع الجوي العراقي، قائلا: بامكان البلدين امتلاك شبكة دفاع جوي متكاملة ويمكننا المساعدة لتطوير شبكة الرادار العراقية.

بدوره رحب قائد الدفاع الجوي العراقي بالتعاون العسكري بين البلدين في مجال توفير الأمن الجوي ، مطالبا بزيادة التعاون الفني والاستخباراتي والعملي لضمان أمن المجال الجوي للبلدين.

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