ازاحة الستار عن العدة الطبية للتشخيص السريع للاصابة بفيروس كورونا

وحضر مراسم ازاحة الستار التي اقيمت اليوم الثلاثاء، رئيس اللجنة التنفيذية لمكافحة كورونا ورئيس اللجنة علي رضا زالي .

وتساعد هذه العدة في تشخيص الاصابة بكورونا خلال 15 او 20 دقيقة.

واوضح مدير عام شركة "بركة" للصحة "سجاد مروجي" على هامش هذه المراسم لمراسل ارنا، اننا نجحنا في انتاج العدة الطبية لتشخيص الاصابة بفيروس كورونا وسيتم عرضها في الاسواق.

واوضح ان هذه العدة قادرة على تشخيص الاصابة بفيروس كورونا خلال 15 او 20 دقيقة لذلك تساهم في قطع سلسلة انتقال كورونا وتلعب دورا مهما في تشخيص المرض.

واضاف ان هذه العدة تشبه عدة فحص الـ "بي سي ار" ومن ميزاتها هي خفض الفترة الزمنية وكلفة التشخيص.

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