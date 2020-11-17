القنصل الايراني: اختيار 60 شركة إيرانية للتعاون التجاري مع إيطاليا

واضاف "داريوش صولت" اليوم الثلاثاء في اجتماع افتراضي اقيم لاستعراض العلاقات الاقتصادية بين محافظة كرمان وإيطاليا: ان العديد من الشركات الايرانية اعلنت عن استعدادها لتطوير العلاقات والتعاون مع إيطاليا لجودة بضائعها وسعرها المناسب.

وقال: ان قدراتنا الاقتصادية والتجارية تسهل التعاون مع إيطاليا و أوروبا و اضاف ان النفط يستحوذ على حصة الاسد في السلع المصدرة الى ايطاليا.

من جانبه واشار "مهدي طبيب زاده" رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في محافظة كرمان (جنوب شرق) الى الامكانيات والمقومات الاقتصادية التي تزخر بها المدينة واكد على امكانية توظيف هذه المقومات لتعزيز التعاون الاقتصاي مع إيطاليا في مجال المناجم خاصة الألمنيوم و الصلب و الصناعات التحويلية كما يمكن لإيطاليا استخدام منتجاتنا المعدنية التي تتمتع بجودة عالية في مجال صناعة السيارات.

انتهي**3276