ايران ضمن الدول الخمس الاولى في انتاج عدة للتشخيص السريع للاصابة بفيروس كورنا عالميا

واضاف الدكتور " عليرضا زالي الیوم الثلاثاء استحوذت ایران إلى جانب امریکا والصين وكوريا الجنوبية وبريطانيا على هذه التكنولوجيا المتقدمة.

و اوضح تم إجراء هذا الاختبار على ما يقارب من 500 مريض تحت إشراف معهد باستور الإيراني واثبتت النتائج لاختبار هذه العدة قدرتها العالیة فی التشخيص السريع للاصابة بفيروس كورونا.

و تابع ان هذه العدة تتمتع بكفاءة أعلى في تشخيص السريع للاصابة بفيروس كورنا مقارنة مع عدة فحص الـ "بي سي ار".

یذکر أنه تمت اليوم ازاحة الستار عن هذه العدة الطبیة الذی یستند الی مولد المضاد برعاية النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري.وحضر مراسم ازاحة الستار رئيس اللجنة التنفيذية لمكافحة كورونا ورئيس اللجنة علي رضا زالي .

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