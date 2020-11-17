متحدث الحكومة : العالم دان سياسة الحظر الامريكية ضد ايران

واكد ربيعي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء : ان المجتمع الدولي غيّر اتجاه بوصلته نحو الحقيقة فيما يخص انتهاكات ادارة ترامب بحق الشعب الايراني؛ محذرا من ان تحجيم تداعيات الحظر الامريكي الجائر سيكون اشد قسوة من فرض الحظر نفسه.

واضاف : ان جميع القرارات والاجراءات المتعلقة بطبيعة التعامل مع الولايات المتحدة، تتم في اطار القانون والمصالح الوطنية العليا التي يصادق عليها المجلس الاعلى للامن القومي والمسارات القانونية السائدة في البلاد.

وتابع المتحدث باسم الحكومة : ينبغي علينا ان نعزز ايماننا بالذات والانطلاق من الطاقات الوطنية لتوظيف الفرص المتاحة في العالم، بما يمكننا من صدّ سياسات واشنطن الجائرة ضدنا.

وفي جانب اخر من تصريحاته الصحفية اليوم، تطرق ربيعي الى اصدار اول جنسية ايرانية لابناء المواطنات من اباء اجانب؛ مهنئا النساء الايرانيات جميعا على هذا الانجاز المميز الذي يصب في تعزيز حقوق المراة داخل البلاد.

انتهى ** ح ع