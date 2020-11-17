ايران تستيطع الرّد على اي مغامرة متهورة ومن جانب أي معتد

تصريحات "ميريوسفي" هذه، جاءت لوكالة "ان بي سي" الاخبارية اليوم الثلاثاء، وردا على "ماسميّ بـ "دراسة حكومة ترامب توجيه ضربة عسكرية الى المنشئات النووية الايرانية".

وشدد الدبلوماسي الايراني رفيع المستوى، على ان "برنامج ايران النووي، مخصص للاهداف السليمية والاغراض المدنية فقط".

وصرح : ان انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الايراني وحظره الجائر ضد ايران، لم يغير من الطبيعة السلمية لبرنامجنا النووي؛ وهو ما تم الاقرار به في مواقف عديدة من قبل مقرري الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتابع المتحدث باسم البعثة الايرانية لدى الامم المتحدة، انه "رغم ذلك، فقد برهنت ايران على اقتدارها في استخدام قوتها العسكرية المشروعة من اجل التصدي او الرد على اي مغامرة متهورة ومن جانب اي معتد كان".

انتهى ** ح ع