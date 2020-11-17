الفائز بجائزة المصطفى(ص) أوغور شاهين حقق نجاحٌا باهراٌ في إنتاج لقاح كورونا

وفقاً للّجنة الإعلاميّة التابعة لمؤسّسة المصطفى(ص)، أعلن الرئيس التنفيذيّ لشركة فایزر يوم الإثنين، 16 من تشرین الثانی/نوفمبر أنّ لقاح فيروس كورونا الذي تمّ تطويره بالتعاون بين شركته وشركة BioNTechالتي أسّسها أوغور شاهين، الفائز بجائزة المصطفى(ص) لعام 2019 فعّالٌ بنسبة أكثر من تسعين في المئة في الوقاية من هذا الفيروس وفقاً لنتائج الاختبارات الأوليّة.

وتُعتبر هذه النتيجة هي النتيجة الإيجابيّة الأولى التي يتمّ الحصول عليها من خلال التقييمات المستقلّة للقاحات فيروس كوفيد 19 في تجارب المرحلة السريريّة الثالثة.

وبحسب التقارير، سيكون هذا اللقاح متاحاً بحلول نهاية هذا العام إذا حصل على تصريح استخدامٍ طارئ، حيث تستعدّ الشركتان حاليّاً لإنتاج 50 مليون وحدة من اللّقاح هذا العام، وهو ما يكفي لوقاية 25 مليون شخص من الإصابة بالفيروس، وستكون 1.3 مليار وحدة أخرى جاهزة في عام 2021.

يُشير التقييم المستقلّ للبيانات التي تمّ الحصول عليها من خلال حقن اللقاح في 43000 متطوّع على مرحلتين إلى فعاليّة هذا اللقاح.

وعن نتائج الاختبارات وفعاليّة اللقاح قال أوغور شاهين، الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذيّ لشركة BioNTech: أعتقد أنّ هذه هي أفضل نتيجة ممكنة.

وأضاف شاهين بأنّه يتوقّع أن تستمر المناعة التي يمنحها اللقاح ضد فيروس كورونا لمدّة "عامٍ على الأقل"، وأنّ الأجسام المضادّة المصنوعة للقاح تستطيع الحماية من حوالي عشرين طفرةٍ مختلفةٍ لهذا الفيروس.

وأردف: هناك فرصةٌ ضئيلةٌ للغاية في أن تكون طفرة الفيروس قادرةً على التغلّب على الاستجابة المناعيّة.

لقاح فيروس كوفيد 19 الذي تُنتجه شركة BioNTech بنسبة سلامةٍ وفعاليّةٍ تفوق التسعين في المئة يتجاوز بكثير المعايير التي توقّعتها منظمة الصحه العالمیة للموافقة على لقاحٍ لهذا الفيروس، وذلك لعدم وجود لقاح فعّال بنسبة مئة في المئة وفقاً لمنظمة الصحّة العالميّة.

وبحسب تصريحات شركتي Pfizer و BioNTech، فإنّ هذا اللقاح يعتمد على تقنيّة الـ (mRNA) وهو مصمّمٌ لإحداث استجابةٍ مناعيّةٍ دون استخدام مسبّبات الأمراض.

في هذا السياق قال أندرياس كوهين، نائب الرئيس الأوّل للكيمياء الحيويّة وتطوير تكنولوجيا الـ RNA في شركة BioNTech: لقد رأيت عبقريّة السيد شاهين وموهبته في عددٍ قليلٍ جداً من الأشخاص، فهو دائماً متقدّم بخطوةٍ على البقيّة، وإذا ما خطرت ببالك فكرةٌ جديدة، فعلى الأرجح أنّ السيد شاهين يكون قد فكّر فيها.

يُذكر أنّه تم اختيار أوغور شاهين كفائزٍ في جائزة المصطفى(ص) لعام 2019 في مجال العلوم الحيويّة والتكنولوجيا الطبيّة نظراً لتصميمه وتقييمه السريريّ للقاحٍ مضادٍ للسرطان قائمٍ على الحمض النووي الريبي.

ويُشار إلى أنّ قناة دويتشه فيله الألمانيّة كانت قد أعدّت تقريراً عن إنجازات أوغور شاهين قالت فيه: "يمكن القول بجرأة أنّ جائزة المصطفى(ص) اعترفت بأوغور شاهين قبل أي مؤسّسةٍ علميّةٍ تحفيزيّةٍ أخرى، واعتبرته جديراً بتقديرٍ كبير".

انتهى ** ح ع