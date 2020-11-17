مسؤول تجاري الماني : تربطنا شراكة تجارية هامة مع ايران

واضاف "توكاس" في حوار خاص مع "ارنا" اليوم الثلاثاء، ان "هناك احتمالا بعودة الادارة الامريكية الجديدة الى الاتفاق النووي او على الاقل دخولها في مفاوضات مع ايران من شأنها ان تفضي الى الغاء الحظر"؛ على حد تعبيره.

وتابع، "لقد شاهدنا تغيّرا في اجواء العلاقات التجارية، حيث تلقينا المزيد من الاتصالات من جانب الشركات والبنوك للحصول على معلومات بشان ايران".

وحسب رئيس غرفة التجارة الالمانية الايرانية، فقد سجلت الصادرات الالمانية منذ بداية العام الميلادي حتى شهر اغسطس الفائت نحو مليار يورو؛ مبينا ان هذا الكم يشكل تقريبا 40 بالمئة من اجمالي صادرات اوروبا الى ايران، وبالتالي مؤشر على ان المانيا شريكة تجارية هامة في اوروبا بالنسبة لايران.

وفي معرض الاشارة الى المؤتمر التجاري الافتراضي المرتقب عقده خلال الشهر القادم بين اوروبا وايران، صرح توكاس : بالتاكيد نحن سنشارك في هذا الاجتماع، نظرا لاهمية اي لقاء تجاري سيعقد من الان فصاعدا حول ايران.

انتهى ** ح ع