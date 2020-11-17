وزير الاقتصاد : تعزيز الحضور في الاسواق الاقليمية على سلّم برامجنا الرئيسية

جاء ذلك في كلمة وزير الاقتصاد الايراني خلال مراسم اختتام الملتقى الدولي لاتحاد اوراسيا الاقتصادي الذي استضافته مدينة انزلي (بمحافظة كيلان – شمالي البلاد) عبر الفضاء الافتراضي اليوم الثلاثاء.

واضاف دجبسند : ان التحاق ايران بالاتحاد الاوراسي يشكل خطوة كبيرة نحو تفعيل الفرص الكامنة لدى الجانبين وذلك في ضوء الطاقات الاقتصادية التي تزخر بها الدول الاعضاء في هذه المنطقة التجارية الحرة.

وتطلع وزير الاقتصاد الى اتخاذ اجراءات مناسبة من قبل وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الايرانية في سياق الانضمام الى اتحاد اوراسيا وذلك فور انتهاء صلاحية الاتفاق المؤقت على مدى ثلاثة اعوام بين ايران والاتحاد.

ولفت الى ان حجم الصادرات الايرانية الى الدول الاعضاء في الاتحاد الاوراسي رغم جائحة كورونا والفترة القصيرة من بدء التعاون الثنائي المؤقت بين الجانبين، يشكل احد اهم الانجازات المحققة عبر الاتفاق المؤقت والمشترك بين ايران وهذا الاتحاد الاقليمي.

ودعا الى اغتنام الطاقات والفرص المتاحة لدى الاسواق المتوفرة في منطقة اوراسيا التجارية الحرة، نظرا للضرورة المؤكدة في ظل الظروف الخاصة الراهنة.

ونوه دجبسند، في السياق، الى تشكيل فريق عمل مشترك برعاية مصلحة الجمارك الايرانية من اجل تبادل وتحديث المعلومات بشان القيمة الجمركية للصادرات الايرانية المتجهة الى دول الاتحاد الاوراسي.

انتهى ** ح ع