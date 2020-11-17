وزير الدفاع الصربي يؤكد على تنمية التعاون مع ايران

واشار وزير الدفاع الصربي خلال لقائه السفير الايراني في بلغراد رشيد حسن بور الى الصداقة بين البلدين الممتدة اواصرها التاريخية لاكثر من 80 عاما وقال: اننا نثمّن الموقف المبدئي للجمهورية الاسلامية الايرانية بشان عدم الاعتراف الرسمي باعلان كوسوفو الاستقلال من جانب واحد.

واكد ستفانوفيتش بان جمهورية صربيا مازالت ملتزمة بمبدأ الحياد العسكري والحفاظ على السلام والاستقرار بهدف التنمية الاقتصادية.

من جانبه اعلن السفير الايراني في بلغراد رغبة الجمهورية الاسلامية الايرانية في الرقي بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات ومنها الدفاعية وقال: ان الطاقات متوفرة لتنمية التعاون في مجالات التدريب العسكري والطب العسكري وكذلك سائر المجالات في سياق مصالح الطرفين.

وفي اللقاء وجّه السفير حسن بور التهنئة والدعوة من وزير الدفاع الايراني لنظيره الصربي لزيارة طهران.

انتهى ** 2342