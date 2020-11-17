مسؤول تجاري روسي: نشاط لافت لغرفة التجارة المشركة مع ايران

وقال اوبيدنوف في تصريح له الثلاثاء خلال المراسم الختامية للملتقى الدولي لدول اورآسيا في ميناء انزلي بمحافظة كيلان شمال ايران: اننا نثمّن الدعم المؤثر من قبل غرفة التجارة الايرانية الروسية المشتركة.

ووصف التعاون المشترك بين ايران وروسيا بانه جيد واضاف: ان هذه المنطقة هي المنطقة الاقرب في ايران الى روسيا والتعاون معها هو الاكثر جدوى اقتصادية في ضوء البنى التحتية اللوجيستية.

واعتبر العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بانه ليس في مستوى الطموح واضاف: ان الاجراءات الراهنة ليست كافية لزيادة التبادل التجاري بين الجانبين وينبغي العمل على تعزيزها.

واعتبر انشطة المجلس التجاري الروسي الايراني دليلا على الطاقات العالية للعلاقات بين البلدين وقال: ان الجهود مبذولة لازالة العقبات من طريق رفع مستوى التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.

انتهى ** 2342