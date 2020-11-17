سفیر ایران في باکو: حدودنا مع جمهورية آذربیجان حدود سلام وصداقة الی الابد

وكتب موسوي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الثلاثاء ردا على رسالة الصداقة التي بعثها الرئيس الاذربيجاني الهام علييف حول ايران: ان الجذور التاريخية والثقافية والدينية المشتركة بين ايران وآذربيجان قد حولت الحدود بين البلدين الى حدود سلام وصداقة الى الابد.

وكان الرئيس الاذربيجاني الهام علييف قد وصف الحدود بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية بانها حدود صداقة.

جاء ذلك في تصريح ادلى به علييف الاثنين خلال زيارته التفقدية بعربة عسكرية لمدينة جبرائيل التي حررتها القوات الاذربيجانية من يد القوات الارمينية في منطقة قرة باغ، حين مروره الى جانب نهر ارس في القرب من الجسور التاريخية بمنطقة "خدا آفرين" الحدودية.

وكانت مدينة جبرائيل الواقعة قرب الحدود الايرانية قد احتلتها القوات الارمينية عام 1993 ، الا ان القوات الاذربيجانية تمكنت من استعادتها خلال الاشتباكات الاخيرة في منطقة قرة باغ.

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