١٨‏/١١‏/٢٠٢٠ ١٠:٢٣ ص
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 84114411
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تقديم الخدمات الصحية اـ 350 الف من الرعايا الاجانب في أصفهان

تقديم الخدمات الصحية اـ 350 الف من الرعايا الاجانب في أصفهان

اصفهان/18 تشرين الثاني/ نوفمبر/ارنا - تستقبل محافظة أصفهان (وسط) 350 الف شخص من المهاجرين والرعايا الأجانب ويتم تقديمه انواع خدمات صحية لهم تجسیدا للنهج الانساني للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتستضيف أصفهان بعد محافظتي طهران وخراسان رضوي أكبر عدد من الأجانب والمهاجرين معظمهم من الأفغان والباقي من دول مثل العراق وسوريا وباكستان.

وفقًا لآخر إحصائيات مسؤولي جامعة أصفهان للعلوم الطبية يتم تقديم جميع أنواع الخدمات للرعايا الأجانب في محافظة أصفهان بما فيها الخدمات الصحية مثل التطعيم والتلقيح ضد شلل الأطفال.

وقالت رئيسة جامعة أصفهان للعلوم الطبية طاهره جنكيز فإن جمعية الطب والصحة في أصفهان لا تميز بين المواطنين والرعايا الأجانب وطالما يتم توفير الخدمات الصحية للمواطنين الأجانب مجانًا.

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