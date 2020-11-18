١٨‏/١١‏/٢٠٢٠ ١١:١٧ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84114614
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الفيفا يرشح ايرانيتين للتحكيم في كأس العالم للسيدات 2023

الفيفا يرشح ايرانيتين للتحكيم في كأس العالم للسيدات 2023

طهران/18 تشرين الثاني/ نوفمبر/ارنا – رشح الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا) حكمتين إيرانيتين ضمن قائمة حكام كأس العالم للسيدات 2023.

وافادت ارنا ان الفيفا رشح  الحكمة الدولية «مهسا قربانی»  و زميلتها «انسیه خباز مافی‌نژاد» للتحكيم في مباريات كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023.

وكان الفيفا قد انتخب 750 حكما دوليا لتحكيم كاس العالم 2023 .

انتهى**م م**

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