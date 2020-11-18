الفيفا يرشح ايرانيتين للتحكيم في كأس العالم للسيدات 2023

طهران / 18 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى سلطنة عمان "علي نجفي" ورئيس مجلس النواب في هذا البلد "خالد بن هلال المعولي" خلال لقائهما اليوم الاربعاء، اكدا على تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.