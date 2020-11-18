الفيفا يرشح ايرانيتين للتحكيم في كأس العالم للسيدات 2023

وافادت ارنا ان الفيفا رشح الحكمة الدولية «مهسا قربانی» و زميلتها «انسیه خباز مافینژاد» للتحكيم في مباريات كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023.
وكان الفيفا قد انتخب 750 حكما دوليا لتحكيم كاس العالم 2023 .
انتهى**م م**
طهران/18 تشرين الثاني/ نوفمبر/ارنا – رشح الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا) حكمتين إيرانيتين ضمن قائمة حكام كأس العالم للسيدات 2023.
وافادت ارنا ان الفيفا رشح الحكمة الدولية «مهسا قربانی» و زميلتها «انسیه خباز مافینژاد» للتحكيم في مباريات كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023.
وكان الفيفا قد انتخب 750 حكما دوليا لتحكيم كاس العالم 2023 .
انتهى**م م**
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