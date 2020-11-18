الفيفا يرشيح ايرانيتين للتحكيم في كأس العالم للسيدات 2023

طهران / 17 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – قال المتحدث باسم الحكومة "علي ربيعي"، ان المجتمع الدولي بما فيها المحاكم الدولية، دان سياسات الكيان الامريكي نظرا للاضرار التي تسببب فيها نتيجة للحظر الذي يفرضه على ايران.