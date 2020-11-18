الرئیس روحانی: امریکا تخوض حربا اقتصادية ضد إيران

ووصف الرئيس روحاني خلال هذا الاجتماع الذي عقد اليوم الاربعاء، سياسة الضغط الاقصی التي تمارسها امريكا بحق الشعب الايراني منذ عام ٢٠١٨ بالحرب الاقتصاديه واضاف فرض علينا الحصار والحرب والارهاب الاقتصادي مستندا بذلك الى مطاردة امريكا السفن والشحنات الايرانيه بحرا وجوا وقال نحن تعرضنا للحرب الاقتصاديه الشامله مصدرها البلطجيه الامريكيه.

وقال من المهم جدا الا نخرق قواعد اللعبه السياسيه باسم انتقاد الحكومه ويجب الا نحاول لتطهير وتبرئه الحكومه الامريكيه الارهابيه والاجراميه معتبرا تبرئه امريكا من انشطتها الاجراميه خدمه مجانيه یقدمها البعض لمهاجمه حكومته واكد ان بث الياس بين ابناء الشعب اكبر خيانة وطنية.

يتبع**