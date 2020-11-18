١٨‏/١١‏/٢٠٢٠ ١١:٤١ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84114672
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الرئیس روحانی: امریکا تخوض حربا اقتصادية ضد إيران

الرئیس روحانی: امریکا تخوض حربا اقتصادية ضد إيران

طهران/18تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اعلن رئیس الجمهورية حسن روحاني في تصريحات عقب اجتماع أعضاء الحكومة إن الولايات المتحدة تخوض حربا اقتصادية ضد ايران منذ عام 2018 ووصف الإدارة الأمريكية الأخيرة بالإجرامية والإرهابية.

ووصف الرئيس روحاني خلال هذا الاجتماع الذي عقد اليوم الاربعاء، سياسة الضغط الاقصی التي تمارسها امريكا بحق الشعب الايراني منذ عام ٢٠١٨ بالحرب الاقتصاديه واضاف فرض علينا الحصار والحرب والارهاب الاقتصادي مستندا بذلك الى مطاردة امريكا السفن والشحنات الايرانيه بحرا وجوا وقال نحن تعرضنا للحرب الاقتصاديه الشامله مصدرها البلطجيه الامريكيه.

وقال من المهم جدا الا نخرق قواعد اللعبه السياسيه باسم انتقاد الحكومه ويجب الا نحاول لتطهير وتبرئه الحكومه الامريكيه الارهابيه والاجراميه معتبرا تبرئه امريكا من انشطتها الاجراميه خدمه مجانيه یقدمها البعض لمهاجمه حكومته واكد ان بث الياس بين ابناء الشعب اكبر خيانة وطنية.

يتبع**

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