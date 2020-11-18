١٨‏/١١‏/٢٠٢٠ ١:٠٠ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84114792
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لاعبون ایرانیون ضمن أفضل لاعبي کرة القدم في اسيا

لاعبون ایرانیون ضمن أفضل لاعبي کرة القدم في اسيا

طهران/17 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-- تم اختيار لاعبين من المنتخب الإيراني لكرة القدم ضمن أفضل لاعبي المنتخبات الوطنية في آسيا.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في استطلاعه الأخير أفضل لاعبي المنتخبات الوطنية الآسيوية بعد المباريات الودية من بينهم لاعبي المنتخب الإيراني لكرة القدم "كاوه رضايي" و "وحيد أميري".
وتمكن منتخب إيران لكرة القدم في مباراته التحضيرية في البوسنه والهرسك من هزيمة مضيفها بنتيجة 0.2 وسجل "كاوه رضايي" الهدف الأول  في هذه المباراة.
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