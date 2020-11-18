لاعبون ایرانیون ضمن أفضل لاعبي کرة القدم في اسيا

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في استطلاعه الأخير أفضل لاعبي المنتخبات الوطنية الآسيوية بعد المباريات الودية من بينهم لاعبي المنتخب الإيراني لكرة القدم "كاوه رضايي" و "وحيد أميري".
وتمكن منتخب إيران لكرة القدم في مباراته التحضيرية في البوسنه والهرسك من هزيمة مضيفها بنتيجة 0.2 وسجل "كاوه رضايي" الهدف الأول في هذه المباراة.
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طهران/17 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-- تم اختيار لاعبين من المنتخب الإيراني لكرة القدم ضمن أفضل لاعبي المنتخبات الوطنية في آسيا.
واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في استطلاعه الأخير أفضل لاعبي المنتخبات الوطنية الآسيوية بعد المباريات الودية من بينهم لاعبي المنتخب الإيراني لكرة القدم "كاوه رضايي" و "وحيد أميري".
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