حامد لك أفضل لاعب في غرب آسيا

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن فريقه المختار من وجهة نظر الجماهير في الأيام القليلة الماضية من بينهم 6 لاعبين من برسيبوليس و 3 لاعبين من استقلال ولاعبين من النصر وكان بونجاح الممثل الوحيد لفريق السد في الفريق المختار.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حارس مرمى برسبوليس "حامد لك" كأفضل لاعب أسيوي في منطقة غرب أسيا بأكبر عدد من الأصوات.

وحصل حارس مرمى فريق برسبوليس لكرة القدم على 41.55 صوتًا في هذا الاستطلاع. وجاء مهدي قايدي في المرتبة الثانية بنسبة 37.5 في المائة من الأصوات ، وجاء بشار رسن في المركز الثالث بنسبة 10.69 في المائة.

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