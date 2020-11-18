١٨‏/١١‏/٢٠٢٠ ٢:٠٣ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 84114950
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حامد لك أفضل لاعب في غرب آسيا

حامد لك أفضل لاعب في غرب آسيا

طهران/ 18 تشرين الثاني /نوفمبر/ارنا- تم اختيار حارس مرمى فريق برسبوليس لكرة القدم حامد لك كأفضل لاعب في منطقة غرب آسيا وفقا لنتائج استطلاع رأي اجراه الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن فريقه المختار من وجهة نظر الجماهير في الأيام القليلة الماضية من بينهم 6 لاعبين من برسيبوليس و 3 لاعبين من استقلال ولاعبين من النصر وكان بونجاح الممثل الوحيد لفريق السد في الفريق المختار.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حارس مرمى برسبوليس "حامد لك" كأفضل لاعب أسيوي في منطقة غرب أسيا بأكبر عدد من الأصوات.

وحصل حارس مرمى فريق برسبوليس لكرة القدم  على 41.55 صوتًا في هذا الاستطلاع. وجاء مهدي قايدي في المرتبة الثانية بنسبة 37.5 في المائة من الأصوات ، وجاء بشار رسن في المركز الثالث بنسبة 10.69 في المائة.

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